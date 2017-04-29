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Tottenham, gelecek sezon Wembley’de oynayacak

— 29 Nisan 2017

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham‘ın, gelecek sezon iç saha maçlarını Wembley Stadı’nda oynayacağı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kuzey Londra ekibine 118 yıldır ev sahipliği yapan White Hart Lane Stadı’nın yakınında devam eden yeni stat inşaatı nedeniyle bu kararın alındığı bildirildi.
Açıklamada, Tottenham‘ın White Hart Lane Stadı’ndaki son maçını 14 Mayıs‘ta Manchester United ile yapacağı ifade edildi.
Premier Lig’de bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettinoyönetimindeki başkent ekibi, oynadığı 33 maçta topladığı 74 puanla lider Chelsea‘nin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. (AA)

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