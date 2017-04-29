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Türk Ligi’nde play-off heyecanı başlıyor

— 29 Nisan 2017

 

Excellence Türk Ligi Birinci Küme’de 2016-17 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off karşılaşmaları bu Pazar günü start alacak.

İlk etabı lider kapatan Yalova ile takipçileri Trabzonspor, Esenler ve Dumlupınar’ın oynayacağı tek devreli maçlar sonunda ligin en büyüğü ortaya çıkacak. Play-off turuna, Yalova (3), Trabzonspor (2), Esenler (1) ve Dumlupınar (0) puanla başlayacak. Karşılaşmalar New River Sports Centre tesislerinde 30 Nisan Pazar, 4 Mayıs Perşembe ve 7 Mayıs Pazar günleri oynanacak.

Play-off grubu maçlarının programı şöyle:

30 Nisan Pazar

New River Sports Centre Stadium

15.30 Trabzonspor-Dumlupınar

New River Sports Centre (G3)

15.30 Yalova-Esenler FC

4 Mayıs Perşembe

New River Sports Centre Stadium

20.30 Dumlupınar-Esenler FC

New River Sports Centre (G3)

20.30 Trabzonspor-Yalova

7 Mayıs Pazar

New River Sports Centre Stadium

15.30 Esenler FC-Trabzonspor

New River Sports Centre (G3)

15.30 Yalova-Dumlupınar

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