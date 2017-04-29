Türk Ligi’nde play-off heyecanı başlıyor

Londra’da terör operasyonu— 29 Nisan 2017
İngiliz polisinin Londra’da ve Kent’te düzenlediği terör operasyonlarında bir kadının polis kurşunuyla yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Excellence Türk Ligi Birinci Küme’de 2016-17 sezonunun şampiyonunu belirleyecek play-off karşılaşmaları bu Pazar günü start alacak.
İlk etabı lider kapatan Yalova ile takipçileri Trabzonspor, Esenler ve Dumlupınar’ın oynayacağı tek devreli maçlar sonunda ligin en büyüğü ortaya çıkacak. Play-off turuna, Yalova (3), Trabzonspor (2), Esenler (1) ve Dumlupınar (0) puanla başlayacak. Karşılaşmalar New River Sports Centre tesislerinde 30 Nisan Pazar, 4 Mayıs Perşembe ve 7 Mayıs Pazar günleri oynanacak.
Play-off grubu maçlarının programı şöyle:
30 Nisan Pazar
New River Sports Centre Stadium
15.30 Trabzonspor-Dumlupınar
New River Sports Centre (G3)
15.30 Yalova-Esenler FC
4 Mayıs Perşembe
New River Sports Centre Stadium
20.30 Dumlupınar-Esenler FC
New River Sports Centre (G3)
20.30 Trabzonspor-Yalova
7 Mayıs Pazar
New River Sports Centre Stadium
15.30 Esenler FC-Trabzonspor
New River Sports Centre (G3)
15.30 Yalova-Dumlupınar
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