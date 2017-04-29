Yıldırım, referandumla ilgili BBC’ye konuştu

Londra’da terör operasyonu— 29 Nisan 2017
İngiliz polisinin Londra’da ve Kent’te düzenlediği terör operasyonlarında bir kadının polis kurşunuyla yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
2
Yıldırım, BBC World’e verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.
(Başbakan Binali Yıldırımla yapılan ropörtajı BBC Türkçe.com’dan daha geniş olarak okuyabilirsiniz.)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak