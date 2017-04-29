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Yıldırım, referandumla ilgili BBC’ye konuştu

— 29 Nisan 2017

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 BBC’ye konuşan Başbakan Yıldırım, referandumda milletin verdiği kararın hiçbir mahkeme tarafından değiştirilemeyeceğini söyledi.

Referandumla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Milletin kabul ettiğini ana muhalefet partisi kabul etmese ne yazar? Milletin verdiği kararı mahkemede dönüştürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne Anayasa Mahkemesinde ne de başka bir mahkeme milletin verdiği kararı değiştiremez. Milyonların verdiği kararı yine millet değiştirir. Onun için bunlar beyhude gayretlerdir. Benim tavsiyem ana muhalefet partisi milletin iradesine tabi olmak, bir dahaki seçimlere veya referanduma daha çok çalışıp, daha çok milletin gözünü girsin.” dedi.

Yıldırım, BBC World’e verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

(Başbakan Binali Yıldırımla yapılan ropörtajı BBC Türkçe.com’dan daha geniş olarak okuyabilirsiniz.)

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