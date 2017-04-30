11 yıldır Anadolu Kültürü’nü tanıtıyorlar

İNGİLTERE’NİN her sene heyecanla beklenen en büyük Anadolu kültürü festivali “Anadolu Kültür Festivali” 11 yaşında.

Londra’da Süleymaniye Kültür Merkezi ile Anadolu Toplum Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Anadolu Kültür Festivali’nin on birincisi 11-15 Mayıs tarihleri arasında Clissold Park’ta gerçekleşecek. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl beş gün sürecek festival 11 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te kapısını ziyaretçilerine açacak. Protokolün katılacağı büyük açılışsa 13 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te olacak. Festival 15 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Her yıl farklı bir konsept ve değişiklikle ziyaretçilerine kapılarını açan festivalde geleneksel çadır konsepti içerisinde Anadolu kültürünü tanıtan etkinliklere yer verilecek. Anadolu’nun zengin mutfağından lezzetli ev yemekleriyle beraber, Bursa Mehter Takımı’nın konserleri ve geleneksel tiyatro gösterileri de festivalde yer alacak.

Anadolu kültürünü İngiltere’deki çocuklara tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bu sene de Londra’daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri festivale okul gezileri düzenleyecek. Festival etkinlikleri kapsamında, Bursa Mehter takımı büyük açılışta yer alacak. Yoğun etkinliklerin ziyaretçileri beklediği bu senede de Goncagül Tiyatrosu, Hacivat ile Karagöz, İbiş ve Nasrettin Hoca skeçleri ayrıca Kukla ve Jongler gösterileriyle hem Anadolu kültürü tanıtılacak hem de unutulmaz keyifli anlar yaşatılacak. Ailelere çocuklarıyla birlikte eğlenme ve piknik yapma imkanı sunulacak festivalde, kuzu çevirme, kebap stantları yer alacak.

Adana kebaptan çiğ köfteye, lahmacundan künefeye kadar Anadolu’nun her yöresinden tatların yanı sıra çocukların damakların uygun lezzetler de unutulmadı. Geçmiş yılarda olduğu gibi geleneksel saray sanatları, el sanatları ve Anadolu’nun farklı yörelerine has sanat gösterileri güzide sanatçılar tarafından icra edilecek ve ziyaretçilere sunulacak.

Tamamen gönüllüler tarafından organize edilen ve sponsorlar tarafından desteklenen festivalle ziyaretçilerin aileleriyle birlikte keyifli bir zaman geçirebilecekleri, piknik, kültür etkinliği ve eğlencenin bir arada olduğu bir ortam oluşturuyor. Tüm gelirinin çocukların eğitimine harcandığı festival hakkında detaylı bilgi www.anatolianfest.com adresinden alınabilir.