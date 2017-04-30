7 asırlık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü

Angelo Mastropietro isimli sınır tanımayan hayalperest, İngiltere’de bulunan bir mağarayı gözüne kestirdi. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünen Angelo Mastropietro, 700 yıllık mağarayı konforlu ve lüks bir eve dönüştürdü. İşte o dönüşüm…

2015 yılında projeye adım atan ve adım attığı günden beri ismi gazetelerde ve televizyonlarda duyulan hayalperest Angelo Mastropietro, 700 yıldır olduğu yerde bekleyen mağarayı baştan sona değiştirdi. Her ayrıntısını tek tek düşünen hayalperest mağaranın dönüşümünde başkalarından da destek aldı. Bu desteklerle birlikte mağara eskisinden çok farklı bir görünüme kavuştu.

Wyre Ormanı’nın yakınlarında bulunan mağara, yaklaşık 230.000 Dolar harcanarak bu hale getirildi. Mastropietro “Bu kadar harcamaya değer mi?” sorusuna “Hayallerimi gerçekleştiriyorum.” yanıtını verdi. Mağaranın araştırmaları sırasında 1962 yılında terk edildiği de ortaya çıktı. Ünlü hayalperest evinin adını The Rockhouse Retreat koydu.

65 metre karelik bir alanda bulunan mağarada şu anda yatak odası, mutfak, oturma odası, alttan ısıtmalı bir duş ve giyinme odası bulunuyor. Aynı zamanda Angelo Mastropietro, yeni evine kablosuz internet de bağlattı. The Rockhouse Retreat isimli yaşam alanı, hem lüksü hem de doğalı bir arada barındırıyor. Aynı zamanda Multipl Skleroz hastası olan 38 yaşındaki Angelo Mastropietro, insanlardan uzakta olmak için de bu yeri seçtiğini belirtiyor. “MS hastalığımı sağlığım ve yaşam biçimim tarafından tetikleniyordu ve bu ihtiyacım olan harekete geçiş sebebiydi. Mutlu ve sağlıklı olduğum yerde olmak istedim.” diye bir açıklamada da bulunuyor. (HÜRRİYET)