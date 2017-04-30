8 Haziran seçimleri İngiltere’nin kaderini değiştirecek

BREXIT referandumu sonrası istifa eden eski Başbakan David Cameron’ın koltuğuna oturan Theresa May, Haziranda erken seçime giderek koltuğunu sağlamlaştırma kararı aldı.

Brexit sürecini hızlandırmak iddiasıyla yapılması kararlaştırılan erken genel seçimler hakkında Türkçe konuşan toplumların görüşlerine başvurduk. Londra Gazete’ye konuşan vatandaşlar seçimin olumlu ve olumsuz etkilerini yorumladı.

Melisa Doyuker Bakırcı

Geçtiğimiz günlerde parlamentoda gerçekleştirilen oylamada Theresa May’in sadece Muhafazakar Parti vekillerinin sayısını arttırmak için böyle bir karar aldığını söyleyebilirim. Parlamentoda bulunan birçok vekil Brexit sürecini başlatmak isterken Theresa May’i aynı düşüncede gördüğümü söyleyemem. Bu düşünceden yola çıkarak, Brexit kararlarının tamamen Muhafazakar Parti’nin çıkarları doğrultusunda olacağını düşünüyorum. Dünya genelinde siyasi anlamda çok büyük değişikler olduğunu görebiliyoruz. Amerika’da Donald Trump’ın başkan olması, Kuzey Kore ile Amerika arasındaki savaş ihtimali, Türkiye’deki seçimler ve Brexit süreci birçok değişimin habercisi olarak nitelendirilebilir. Referandumdan önce ekonomik anlamda söylenen birçok teori vardı. Ekonominin düşüşe geçeceği ve sıkıntılar yaşanacağına dair söylemler ortaya atıldı. Fakat poundun hiçbir şekilde değer kaybedeceğini düşünmüyorum aksine değer kazanacağını tahmin ediyorum.

Alp Ozan

İngiltere’nin geride bıraktığımız yıl referanduma giderek Avrupa Birliği’nden çıkma kararı alması gerek ekonomik anlamda gerekse sosyal anlamda hepimizin hayatını etkiledi. Avrupa Birliği vatandaşlarının birçoğu İngilizlerin yapmayacağı işleri yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu kişiler ülkelerine döndüğü takdirde oluşacak açığı kimler dolduracak? Haziran ayında tekrar seçime gidecek olan İngiltere halkının Theresa May’i tekrar seçeceğini düşünüyorum. Bu süreçte poundun Türk Lirası karşısında değer kazandığını görüyoruz. Bundan doğacak birçok olumlu ve olumsuz sonuç olacaktır. Özellikle İngiltere’ye her yıl yüzlerce öğrenci Türkiye’den gelerek eğitim görüyor. Poundun yüksek olması onları çok ciddi derecede etkileyecek. Fakat burada yaşayan ve buradan dünyayla ticaret gerçekleştirenler içinse çok iyi olacak.

Elizabeth Mersin

Çok hızlı alınan bir karar. Brexit referandumu yapılmasının ardından Haziran ayında gerçekleştirilecek olan erken genel seçimle bazı şeyler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Özellikle İngilizler bu kadar hızlı siyasete alışık değil. Bu durum onlar için oldukça zor ve karmaşık bir hal alabilir. Theresa May’in çok güçlü bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Dünya genelinde kadın siyasetçilerin çok daha dik başlı ve lider ruhlu olmaları gerekli değişikliklerin yapılmasında büyük rol alabilir. May’in gerek siyasi söylemlerini gerekse süreci kontrol etmesini çok beğeniyorum. Theresa May siyaset yapmasını bilen çok başarılı bir politikacı ve bu yolda çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Ekonomik anlamda İngiltere’nin durumuysa şu an dünya listelerinde ilk 3 sırada yer almasıyla iyiyi işaret ediyor. Bu durumun söylendiği şekilde kötü olacağını değil daha iyi seviyelere çıkacağını düşünüyorum.

Onur Doğan

Burada yaşayan bir Türk olarak alınan kararın kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. İngiliz vatandaşlarını ciddi derece bir kaosun içine attıklarını söyleyebilirim. Çünkü İngilizler siyasetle içli dışlı olan bir millet değil. Bu yüzden özellikle 50 yaş üstü kişilerin verdiği oylarlar referandumda Avrupa Birliği’nden çıkma kararı alındı. Bu sürecin başlamasıyla İngiltere’de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları ciddi bir belirsizlik içine girdiler. Henüz bu belirsizlik sonuçlanmadan Haziran ayında erken genel seçime gideceğini açıklayan İngiltere hükümetine birçok kesimden tepki gelirken birçok kesim de destek veriyor. Şu anki Başbakan Theresa May’in bu süreci iyi yönettiğini düşünmüyorum fakat Haziranda tekrar seçileceğini düşünüyorum. Olaylar ülke ekonomisini iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. İngiltere’nin bu süreçte mutlaka ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönem yaşayabileceğini ön görmek mümkün.

Osman Güler

Alınan Brexit kararının avantajları olduğu gibi dezavantajlarının da olduğunu söylemek mümkün. En büyük dezavantajlarından biriyse burada yıllardır ev bekleyen insanlar için süreç hızlanacak, çalışma anlamında boşluklar meydana gelecek ve insanlar kendi değerini belirleyip karşılığını alabilecekler; bu iyi bir gelişme olacak. Dezavantajları hakkında konuşmak gerekirse sadece ortaya bırakılan bir kaos var ve bu kaostan insanlar nasıl çıkacağını ve hangi şekilde etkilenecekleri konusunda herhangi bir bilgi birikimine sahip değiller, bu yüzden insanlar kararsızlık ve belirsizliklerle mücadele ediyor. Haziranda gerçekleştirilecek seçimde Theresa May’in vermiş olduğu kararlarla birlikte büyük bir kesimin takdirini alarak yeniden Başbakan seçileceğini düşünüyorum. Bu süreçte İngiltere ve Türkiye arasında yeni anlaşmalar ya da ekonomik yaptırımlar da olabilir.

Volkan Dalgıç

Brexit referandumu ile çıkan sonuç İngiltere’nin gerek Avrupa Birliği ülkeleri ile yapacakları anlaşmalar ve işlerde ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü İngiltere ekonomisine baktığınız zaman dış ülkelerle ciddi derece içli dışlı olan bir ülke konumunda bulunuyor. Alınan kararın Avrupa ülkeleriyle yaşanacak problemlerden ziyade Birleşik Krallık bünyesindeki ülkelerle ciddi sorunların ortaya çıkacağını tahmin ediyordum. Bilindiği üzere İskoçya da Birleşik Krallık’tan ayrılma için kendi içinde referanduma gitme kararı aldı. Bu durum İngiltere’yi ekonomik anlamda çok kötü etkileyecek. Haziran ayında yapılacak erken genel seçimlerde insanlar oy kullanırken süreç içerisinde gerçekleşen olayları ve yaptırımları düşünerek hareket edecekler.

Burak Özdemir

Brexit sürecine başından beri karşıyım. Çünkü oylama sürecinde insanlara yeteri kadar bilgi verilmediğini ve onların süreçte neler yaşanacağı konusunda aydınlatılmadığını düşünüyorum. İnsanların bu süreçte ne için oy kullanacaklarını ve tek bir düşünceye dayanarak oy vermeye ikna edilmiş olmalarını kabul etmek istemiyorum. İngiliz hükümeti vatandaşlarına güç vererek bu süreci çözmeye ve içinden çıkmaya çalışıyor. İnsanların çok iyi bir hayat yaşadıklarını ve bu şekilde gittiği takdirde kötü sonuçlar doğuracağını düşünmelerini sağladılar. Haziranda gerçekleşecek olan seçim sonuçlarında Brexit’ten kalan soru işaretlerin insanlar üzerindeki etkisini görebileceğiz. Türk lirası ve pound arasında kıyaslama yapmak çok mantıklı değil. Çünkü burada yaşayanlar için poundun değer kazanması iyiyken Türkiye’dekiler için bu kötü. Bu süreci en iyi şekilde nasıl sonlandıracağımızı düşünerek hareket etmeliyiz.