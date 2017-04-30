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Birmingham City’nin kaderi son 90 dakikaya kaldı

— 30 Nisan 2017

 

İngiltere Championship’te son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla kümeden düşme tehlikesi yaşayan Birmingham City, sahasında konuk ettiği Huddersfield Town’a 2-0 galip geldi. Ancak bu skor onları henüz ligde tutmaya yetmedi.

26 bin 914 futbolseverin önünde 41 ve 76 (penaltı) golleri ile kazanan Birmingham City’de yeni Menajer Harry Redknapp, Kerim Frei’ye  forma şansı vermedi. Frei, maçı yedekler arasında izledi.

Son maçını Bristol City deplasmanında oynayacak Birmingham City’nin 45 maçta 50 puanı bulunuyor. Birmingham’ın altındaki takımlar Nottingham Forest ile Blackburn’un 48’er puanı var.

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