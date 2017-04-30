Eski Başbakan kulübede yaşayacak

İngiltere eski Başbakanı David Cameron, evinin bahçesine 25 bin sterlin (114 bin TL) harcayarak lüks bir kulübe inşa ettirdi.

ngiliz Daily Mail gazetesi, bahçeye kurulan kulübenin Cameron’un eli Samantha Cameron’un fikri olduğu belirtildi.

Daily Mail, Cameron’un kulübeyi kitap yazma alanı olarak, Cameron’un çocuklarının da evin bahçesindeki kulübeyi kullanmak istediğini yazdı.

Cameron ailesinin oğlu ise kulübeyi alternatif bir yatak odası olarak kullanmak istiyor. Kulübeyi inşa eden Red Sky Shepherd’s Hut şirketinden Paul Bennett, Cameron’a yapılan satışın kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

Cameron, “Samantha bir tane kulübe almalıyız dediğinde, ona bunu halledeceğim dedim” ifadesini kullandı.(MYNET.COM)