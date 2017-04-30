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Haftanın futbol programı

— 30 Nisan 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme final, Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme play-off maçları ile Barnet Sunday League Premier ve Division One karşılaşmaları, National Veterans Cup yarı finali ile Türk Veteran Ligleri Kings Food Centre O35 ile Şah Patisserie O45’deki maçların 30 Nisan Paxar ve 1 Mayıs Pazartesi günleri oynanacak programı şöyledir:

30 NİSAN PAZAR

Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme play-off finali

New River Sports Centre Stadium

13.30 Mehmetçik-Yeşilada

Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Kümeplay-off finalleri

New River Sports Centre Stadium

15.30 Trabzonspor-Dumlupınar

New River Sports Centre (3G)-halı saha

15.30 Yalova-Esenler FC

Barnet Sunday League Premier Division

The Paulin Ground

Double header maçlar

10.30 Winchmore Hill-Anatolians

11.45 Anatolians-Winchmore Hill

Barnet Sunday League Division One

Wadham Lodge Sports Ground

10.00 Londra Türk Masters Legends-Alexandra Park

12.00 Waltham Forest Vets-UCL Academical

National Veterans Cup semi final

George White Sports Ground

12.00 Globe Rangers-Peckham Town Vets

1 MAYIS PAZARTESİ

New River Sports Centre (3G) halı saha

19.30’dan itibaren Kings Food Centre O35 ve Şah Patisserie O45 Türk Veteranlar Ligi Federasyon Kupası maçları.

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