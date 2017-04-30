Haftanın futbol programı

7 asırlık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü— 30 Nisan 2017
Angelo Mastropietro isimli sınır tanımayan hayalperest, İngiltere’de bulunan bir mağarayı gözüne kestirdi.
Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme final, Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme play-off maçları ile Barnet Sunday League Premier ve Division One karşılaşmaları, National Veterans Cup yarı finali ile Türk Veteran Ligleri Kings Food Centre O35 ile Şah Patisserie O45’deki maçların 30 Nisan Paxar ve 1 Mayıs Pazartesi günleri oynanacak programı şöyledir:
30 NİSAN PAZAR
Excellence Mortgage Türk Ligi 2.Küme play-off finali
New River Sports Centre Stadium
13.30 Mehmetçik-Yeşilada
Excellence Mortgage Türk Ligi 1.Kümeplay-off finalleri
New River Sports Centre Stadium
15.30 Trabzonspor-Dumlupınar
New River Sports Centre (3G)-halı saha
15.30 Yalova-Esenler FC
Barnet Sunday League Premier Division
The Paulin Ground
Double header maçlar
10.30 Winchmore Hill-Anatolians
11.45 Anatolians-Winchmore Hill
Barnet Sunday League Division One
Wadham Lodge Sports Ground
10.00 Londra Türk Masters Legends-Alexandra Park
12.00 Waltham Forest Vets-UCL Academical
National Veterans Cup semi final
George White Sports Ground
12.00 Globe Rangers-Peckham Town Vets
1 MAYIS PAZARTESİ
New River Sports Centre (3G) halı saha
19.30’dan itibaren Kings Food Centre O35 ve Şah Patisserie O45 Türk Veteranlar Ligi Federasyon Kupası maçları.
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