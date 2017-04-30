İngiltere League Two’da son sırayı alarak küme düşen Doğu Londra temsilcisi Leyton Orient’in küme düşmesi taraftarlarını çıldırttı.

Cumartesi günü sahası Brisbane Road’da 6 bin 854 futbolseverin önünde Colchester United’a da 3-1 yenilen Leyton Orient, bitime bir hafta kala 45 maçta 36 puanda kalarak profesyonel liglere veda etti.

Karşılaşmanın 3-0 olmasını takiben sahaya giren bir grup taraftar protestolara başladı. Daha sonra devam eden oyunun bitimini takiben de yüzlerce Leyton Orient taraftarı sahaya inerek protestolarını yönetime yönlendirerek sürdürdü.

Bu sezon uzun süreden beri ligin dibinde yer alan Leyton Orient’in menajerliğine son haftalarda getirilen Kıbrıslı Türk Ömer Rıza’nın çabası da takımı kümede tutmaya yetmedi.

Leyton Orient, gelecek sezon Vanarama National League’de yer alacak.