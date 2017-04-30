Maymun Çarli, İngiltere’de— 30 Nisan 2017
Bir dönem Türk dizilerinde oynayarak izleyenlerin karşısına çıkan Çarli isimli şempanze, özellikle küçük izleyicilerin büyük beğenisini topluyordu.
Bir dönem Türk dizilerinde oynayarak izleyenlerin karşısına çıkan Çarli isimli şempanze, özellikle küçük izleyicilerin büyük beğenisini topluyordu.
Dizide kilo kilo muz yiyen, bunun yanında alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıkları da bulunan Çarli isimli şempanze, dizi bittikten sonra sahibiyle birlikte Türkiye‘den ayrıldı.
Çarli, İngiltere‘nin güneybatısında Dorset’te hayvanlar için kurulan bir rehabilitasyon merkezine götürüldü. Artık orada başka maymunlarla emekliliğin tadını çıkarıyor. (HABERLER.COM)
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