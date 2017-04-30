Şimşek: KKTC ekonomisinde güzel ilerlemeler sağlandı

7 asırlık mağarayı lüks bir eve dönüştürdü— 30 Nisan 2017
Angelo Mastropietro isimli sınır tanımayan hayalperest, İngiltere’de bulunan bir mağarayı gözüne kestirdi.
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle düzenlenen “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferansta konuşma yapan, Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kıbrıs’taki siyasi durum, ambargo ve mevcut statünün ciddi ayak bağı olmasına karşın, KKTC’de ekonomide güzel ilerlemeler sağlandığını kaydetti.
Şimşek, KKTC ekonomisindeki ilerlemelerin kaynağında cesaretle gerçekleştirilen reformların yattığını söyleyerek, “Mucizevi değnek yok, evimizi düzene koyacağız” dedi.
Bütün zorluklara karşın reformların yapılmasının gereğine işaret eden Şimşek, reformlar yapıldıkça imkanların ve kaynakların arttığını söyledi. Şimşek, “Reform yapan ülkeler pozitif yönde ayrışır” dedi.
Her zaman, her alanda KKTC’nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek, kendilerini KKTC’den ayrı görmediklerini vurguladı.
Şimşek, Hükümetin reformlarını ve bütçe performansını överek, “Yatırımlara daha çok kaynak ayırmanız bizi çok sevindirdi” dedi.
Reformların önemine vurgu yapan Şimşek, Kıbrıs’ta çözümü desteklediklerini belirterek, “Reform yaparsanız tanımayan ülkeler de yatırım için gelir” ifadelerini kullandı.
Şimşek, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, reformlar ve kaynak noktasında desteklerinin süreceğini ifade etti.
Şimşek, KKTC’nin özel sektör eliyle hizmet sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabileceğini vurguladı.
Şimşek konuşmasında Türkiye ekonomisini de geniş bir şekilde anlattı. (HABERKIBRIS)
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