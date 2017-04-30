Londra Gazete
Son haberler
29 Nisan 2017 - Basın özgürlüğü: Gidişat kötü
29 Nisan 2017 - “1 Mayıs’ta alanlardayız!”
28 Nisan 2017 - AB-Brexit zirvesi
28 Nisan 2017 - Atatürk’ün ANZAK annelerine mesajı duygulu anlar yaşattı
28 Nisan 2017 - Nükhet Duru 15. yılını kutlayan BTKD balosunda
Home / Kıbrıs / Şimşek: KKTC ekonomisinde güzel ilerlemeler sağlandı

Şimşek: KKTC ekonomisinde güzel ilerlemeler sağlandı

— 30 Nisan 2017

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle düzenlenen “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” konulu konferansta konuşma yapan, Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,  Kıbrıs’taki siyasi durum, ambargo ve mevcut statünün ciddi ayak bağı olmasına karşın,  KKTC’de ekonomide  güzel ilerlemeler sağlandığını kaydetti.

Şimşek, KKTC ekonomisindeki   ilerlemelerin kaynağında cesaretle gerçekleştirilen reformların yattığını söyleyerek, “Mucizevi değnek yok, evimizi düzene koyacağız” dedi.

Bütün zorluklara karşın  reformların yapılmasının gereğine işaret eden Şimşek,  reformlar yapıldıkça imkanların ve kaynakların arttığını söyledi. Şimşek, “Reform yapan ülkeler  pozitif yönde ayrışır” dedi.

Her zaman, her alanda  KKTC’nin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek,  kendilerini KKTC’den ayrı görmediklerini vurguladı.

Şimşek, Hükümetin   reformlarını ve bütçe performansını överek, “Yatırımlara daha çok kaynak ayırmanız bizi  çok sevindirdi” dedi.

Reformların önemine vurgu yapan  Şimşek, Kıbrıs’ta çözümü desteklediklerini belirterek, “Reform yaparsanız tanımayan ülkeler de yatırım için gelir” ifadelerini kullandı.

Şimşek, KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi,  reformlar ve kaynak noktasında desteklerinin süreceğini ifade etti.

Şimşek, KKTC’nin  özel sektör eliyle hizmet sektöründe  dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olabileceğini vurguladı.

Şimşek konuşmasında  Türkiye ekonomisini de geniş bir şekilde anlattı. (HABERKIBRIS)

Haber Okunma Sayısı: 83
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

27 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 843

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close