Sinema dünyasının yeni yüzü: Sen Monro

KIBRISLI Türk aktör Sen Monro, sinema dünyasının yeni yüzü olma yolunda emin adımlarla yürüyor.

İngiliz ve Amerikan film sektöründe günden güne artan Türk aktör ve aktris sayısı hiç şüphesiz tüm dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Özellikle Britanya’da doğup büyüyen veya sonradan buraya gelen sinema sektörü çalışanlarının sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Onlardan birisi de Sen Monro. Ailesi 1952’de İngiltere’ye gelen Kıbrıslı Sen Monro, İngiltere’de doğup büyümüştür. Karşıyakalı Cemal Bey ve Bağlı Köyünden Feriha hanımın oğlu olan Monro, yıllarca içindeki sinema tutkusuyla yaşamış ve nihayet hayallerini gerçekleştirmiş bir isim. Sen Monro, her çocuğa sorulan “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna “Tiyatrocu!” dese de babasının “Olmaz oğlum, bu iş değil.” diyerek karşı çıkması nedeniyle uzun yollar cinayet masasında görev yapmış eski bir polis. Anne ve babasının vefatlarının ardından hayallerini gerçekleştirme kararı alan Monro, daha önce oynadığı kısa film ve reklamları bir üst seviyeye çıkararak uzun metrajlı filmlerde rol almaya başladı.

“Hayatta en kötü şey hayallerinin peşinden gitmemektir eğer bir fırsat varsa kesinlikle hayallerinizin peşinden gidin. ” diyen Monro, kendisine bu fırsatın meşhur bir tiyatrocu arkadaşı tarafından sunulduğunu söylüyor.

“Kafes” adlı filmde yer aldığı küçük rol, bir anda Sen’in şansı oluyor ve ona oyunculuk kariyerinin kapılarını aralıyor. Filmin çekimi sırasında sette bulunan bir başka yönetmen yeni projesi için Sen’i keşfediyor ve ona “Madalya” filminde rol almasını teklif ediyor. “Kafes” filminin internette de yayınlanmasının ardından kendisini Amerika’dan bir yapımcının aradığını belirten Sen Monro, çekimlerinin bu yaz başlayacağı dizi filmde kendisine bir dedektiflik rolü teklif edildiğini açıkladı. Bu büyük proje için Hollywood’a gidecek olan Monro, şu sıralar Türk asıllı yönetmen Donna Taylor’ın yeni projesi “The Block” filmine yoğunlaşmış durumda. Kuzey Londra sokaklarını sahne alan uzun metrajlı drama, Kıbrıslı Türk, Rum, Pakistanlı ve İngiliz ailelerin birlikte yaşam hikayelerini konu ediniyor.

Sen Monro, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra yazarlığıyla da öne çıkan bir isim. “Two Wrongs – İki Yanlış” başlıklı komedi senaryosunun 2018’de beyaz perdelerde yer almasını beklediğini söyleyen Monro, senaryonun tanınmış oyunculardan oluşan bir kadroyla Los Angeles’ta çekileceğini belirtiyor.