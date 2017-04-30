Sunderland küme düştü

İngiltere Premier Ligi’nin 35’inci hafta mücadelesinde Sunderland, Bournemouth’u ağırladı. Golsüz biten karşılaşmayla birlikte ligin son sırasındaki Sunderland’in küme düşmesi kesinleşti.

Fenerbahçe’de kiralık olarak bulunan Jeremain Lens’in de bonservisinin bulunduğu Sunderland, 34 maçta sadece 21 puan toplayabildi. Hollandalı yıldız, daha önce yaptığı açıklamada “Sözleşmem hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ancak Sunderland’in küme düşmesi halinde birçok şey daha kolay olacaktır.” demişti. (SPORVADİSİ)