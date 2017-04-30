United’a Swansea çelmesi!

Eski Başbakan kulübede yaşayacak— 30 Nisan 2017
İngiltere eski Başbakanı David Cameron, evinin bahçesine 25 bin sterlin (114 bin TL) harcayarak lüks bir kulübe inşa ettirdi.
Manchester United, Premier Lig’in 34. haftasında sahasında Swansea City ile karşılaştı.
Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. İbrahimoviç’siz United, 45. dakikada Rooney‘in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Swansea, Gylfi Sigurdsson‘un 79. dakikada attığı frikik golüyle beraberliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. (SPORVADISI)
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