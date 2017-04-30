Yurtdışındaki boşanma kararları Türkiye’de tanınacak

Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de doğrudan tanınmasını sağlayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu konuyla ilgili, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ciddi mağduriyetine neden olan bir sorun daha giderilmiştir. Yabancı mahkemelerin boşanma kararları ülkemizde doğrudan tanınacaktır.” dedi. Yeneroğlu ayrıca şunları kaydetti:

“Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınması mahkeme sürecine tabiydi. Tanıma-tenfiz davaları, sürecin yaklaşık 2-3 yıl sürmesi ve yüksek masrafa mal olmasından dolayı birçok mağduriyetlere sebep oluyordu. Bu nedenle yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız tarafından sürekli gündeme getirilmekteydi. Aynı şekilde kamu kurumları açısından da sorunlar yaşanmaktaydı.

Yurt dışında boşanmış ancak Türkiye’de evli görünen kişiler yeniden evlenememekteydi. Boşanma sürecinde ölümün gerçekleşmesi halinde ise eski eş yasal mirasçı konumuna gelmekteydi. Özellikle kadınların tanıma sürecini neticelendirmeden yeniden evlenmesi durumunda doğan çocuğun babası olarak Türkiye’de eski eş kaydedilmekteydi.

Bu sorunlar dikkate alınarak Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle mahkemede dava açmaya gerek kalmayacak. Yabancı boşanma kararları ülkemizde doğrudan tanınacaktır.Tanıma işlemi kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklerimiz tarafından veya yurt içinde ilgili nüfus müdürlüklerince çok kısa sürede yapılmış olacak. Bunun için tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla başvurması gerekiyor. Velayet ve mal paylaşımı gibi tenfizi gerektiren diğer konular mahkemelerde karara bağlanacak.

AK Parti olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza beyan ettiğimiz vaatler konusunda gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda örneğin dövizle askerlik bedeliyle pasaport harçları düşürülmüş, yurtdışından getirilen araçların süresi de 2 yıla çıkartılmıştır. Yapılan son düzenlemeyle boşanma kararlarının tanınması hususunda da ihtiyaç olan kolaylaştırma sağlanmıştır. Yasal düzenlemenin hazırlanmasında gösterdikleri hassasiyetten dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ediyorum.

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemizle ilgili sorunlarını adım adım çözüme kavuştururken kapsamlı diaspora politikalarımızın uygulamaya geçirilmesi için de gerekli çalışmaları takip etmekteyiz. Başta yurt dışında Türkçe eğitimin ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi olmak üzere farklı alanlarda kapasitenin artırılması sağlanacaktır. Ancak bu şekilde sorumluluğumuzu tam anlamıyla yerine getirmiş olacağız.” dedi.