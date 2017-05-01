Anastasia Kvitko Miami’de

İki tüp bebek arkadaş kardeş çıktı!— 1 Mayıs 2017
İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Georgia Bond (19) ve Jack Bowman (26) isimli iki yakın arkadaş biyolojik babalarının peşine düştü.
Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları sayesinde uluslararası alanda adını duyuran Anastasia Kvitko, tatile çıktı.
Fiziksel görünüşü nedeniyle “Rus Kim Kardashian” olarak nitelendirilen Kvitko, önceki gün Miami’de objektiflere takıldı. Kvitko, kendisine biraz küçük gelen mayosuyla plajdaki herkesin ilgisini çekti. İşte Rus Kim Kardashian’ın plaj keyfinden objektiflere yansıyanlar.
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