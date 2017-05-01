Bow cinayetinin zanlısı yargı önünde

Geçtiğimiz hafta Doğu Londra’daki evinde bıçaklanarak öldürülen 60 yaşındaki bir erkeğin katil zanlısı bir gün sonra polis tarafından yakalandı. Cinayet suçlaması yapılan 24 yaşındaki bir kişi bugün Thames Magistrates Court’ta hakim önüne çıkartılacak.

Bow Common Lane’de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen bir olayda rapor edilen 54 yaşındaki yaralı 54 yaşındaki bir erkeğin hastaneye kaldırılması esnasında yakın bir adresten ikinci bir ihbar yapıldı. Yaralı olarak bulunan ve adının Keith Sinclair olduğu açıklanan 60 yaşındaki erkek daha sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis yaptığı soruşturmada bıçakla yaralanarak ölen Keith Sinclair cinayetiyle ilgili ertesi günü 24 yaşındaki Patrick Dunna’a ağır bedensel zarar ve cinayet suçlamasında bulunarak tutukladı. Dunn’ın bugün Thames Magistrates Court’ta hakim karşısına çıkacağı belirtildi.