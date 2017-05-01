Chelsea tam yol ileri

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Bournemouth evinde lider Chelsea’yi ağırladı.

Chelsea, 17. dakikada Smith’in kendi kalesine ve 20’de Hazard’ın golleriyle bir anda 2-0’ı buldu. 42’de King, Bournemouth’u devreye 2-1’in umuduyla götürdü. Ancak 68. dakikada Alonso, Chelsea’ye 3-1’lik galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Chelsea puanını 75 yaparken, Bournemouth ise 35 puanda kaldı.