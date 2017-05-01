İlk golünü atan Cem Paul Karacan’lı Bolton, Championship’te

Galatasaray ve Bursaspor’da oynadıktan sonra yeniden İngiltere’ye dönen Cem Paul Karacan, takımı Bolton’un ligdeki son 90 dakikasında ve sahasında Petereborough’a 3-0 galip geldiği karşılaşmada ilk golünü attı.

Üç Aydan beri formasını giydiği Bolton’da ikinci kez ilk onbirde yer alan Karacan, oyunun 22’inci dakikasında skoru 1-0 yaptı. Bolton, 53 ve 75’de iki gol daha atarken, taraftarlarının önünde, 100 puanlı Sheffiled United’ın ardından 46 maçta 86 puanla Sky Bet League One’da ikinci oldu ve Championship Kümesi’ne yeniden dönüşünü kutladı.

Bolton’un son maçını 22 bin 590 futbolsever izledi. Bu kümede Scunthorpe, Fleetwood Town, Bardford ve Millwall ise elemeli olarak play-off maçları oynayacak ve bir takım daha Championship’e yükselecek.