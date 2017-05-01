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İngiltere’de martıları besleyen kişilere para cezası

— 1 Mayıs 2017

 

Ülkenin güneybatısındaki East Devon bölgesinin yerel meclisi, martıları beslediği görülen kişilere 80 sterlin, yani yaklaşık 370 TL para cezası kesme kararı aldı.

Komşu bölgelerin de benzer bir karar alması gündemde.

İngiltere’de yayımlanan Metro gazetesinin haberine göre, Berwick-upon-Tweed kasabasında martıların büyüdükçe agresifleştiği ve insanların elinden yiyeceklerini kapmaya başladığı belirtiliyor.

Yerel yönetim kararın, “Martıların meydanları, kumsalları ve yürüyüş alanlarını kullanan kişilerden sıklıkla yiyecek çalması ya da yiyecek veren kişilere doğru gelmeleri nedeniyle” alındığını belirtiyor.

Karar, belediye meclisi üyesi 68 yaşındaki Ian Stewart’ın dudağının, sandviçini kapmaya çalışan bir martı tarafından yarılmasının ardından geldi. (BBCTÜRKÇE)

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