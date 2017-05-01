Kuzey Londra derbisi Tottenham’ın

Kuzey Londra derbisini 2-0 kazanan Tottenham, yarışa devam ederken, Arsenalin Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutları biraz daha azaldı.

İngiltere Premier Lig’in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham evinde Arsenal‘la karşılaştı. Londra derbisinde ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci devreye çok hızlı giren Tottenham, 55’te Dele Alli ile 1-0 öne geçti.

3 dakika sonra ise bu kez sahneye Harry Kane çıktı ve penaltıdan attığı golle Tottenham‘ın 2-0’lık galibiyetini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Tottenham puanını 77 yaparken, Arsenal ise 60 puanda kaldı. (SPORVADİSİ)