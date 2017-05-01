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Londra’da 3 kadın terör şüphesiyle gözaltına alındı

— 1 Mayıs 2017

 

 

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da bugün üç kadın geçtiğimiz hafta Londra‘da yapılan terör operasyonları ile bağlantılı olarak gözaltına alındı.
Geçtiğimiz hafta Londra‘da bir eve yapılan baskında 21 yaşındaki bir kadın polis tarafından vurulmuştu.
Londra Emniyet Müdürlüğü bugün Londra‘nın doğusunda çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda yaşları 18 ve 19 arasında değişen üç kadının terör eylemi hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına aldığını açıkladı
Polis aramaların istihbarat birimleri tarafından yönetildiğini duyururken geçtiğimiz haftaki bir baskında 21 yaşında adı açıklanmayan bir kadın yaralanmıştı. Pazar günü hastaneden taburcu edilen genç kadının terör planı ve hazırlığında şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Diğer yandan Polis yetkilileri, geçtiğimiz haftaki operasyonla ilgili İngiltere‘nin Kent şehrinde de 6 kişinin gözaltına alındığını perşembe günü gerçekleşen baskında aktif bir terör eylemi hazırlığının ortaya çıkarıldığını bildirdi. (DHA)

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