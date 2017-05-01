Olcay Bayır büyüledi

İki tüp bebek arkadaş kardeş çıktı!— 1 Mayıs 2017
İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Georgia Bond (19) ve Jack Bowman (26) isimli iki yakın arkadaş biyolojik babalarının peşine düştü.
ETNİK ve dünya müziğinin sevilen seslerinden Olcay Bayır, yeni albümüne destek ve tanıtım gecesinde yine dinleyenleri büyüledi.
Londra’da yaşayan ve ikinci albümünün tanıtım sürecinde yeni ve eski şarkılarını sanatsevenlere sunan Bayır, 21 Nisan Cuma akşamı Epic Dalston’da unutulmaz bir konser verdi. Tanıtım konserinde Murat Hüseyin Sığıcı, Erdoğan Bayır, Djanan Turan, Dj Ece Duzgit ve Debora İpekel gibi isimlerle de bir araya gelen Olcay Bayır, farklı kültür ve dillerden oluşan repertuarından eserler okudu. Bayır, ikinci albümünün finansal giderleri için Pledgemusic ile başlattığı kampanyasında, dinleyicilerinden albümünü satın alarak destek görmeyi bekliyor. 30 Nisan’da bitecek kampanyada satın alınan albümlerin gelirleri Olcay’ın stüdyo masraflarının karşılanmasında kullanılacak. Olcay Bayır’ın başlattığı kitlesel fon kampanyasına www.pledgemusic.com/olcaybayir adresinden siz de destek verebilirsiniz.
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