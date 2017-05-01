Ortak 1 Mayıs kutlanacak

1 Mayıs İşçi Bayramı bugün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanacak.

İşçi Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla bu akşam ara bölgede iki toplumlu miting düzenlenecek.

Saat 19:30’da düzenlenecek ortak miting ara bölgede bulunan Çetinkaya Sahası’nda yer alacak.

Ortak etkinlik öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecek.

Ön mitingler akşam saat 18:00’de Kuzey’de Kuğulu Park’ta, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde yapılacak ve kortej yürüyüşleriyle ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na gidilecek.

1 Mayıs ortak mitinginde, konuşmaların ardından Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne alacak.

Mitinge katılmak isteyenlerin ara bölgeye geçerken kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. (YENİDÜZEN)