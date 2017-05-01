Ortak 1 Mayıs kutlanacak

Şiddet gören kadın sosyal medyada— 1 Mayıs 2017
İngiltere’nin Axbridge kentinde yaşayan Caroline Way eski erkek arkadaşı Deke Orris’ten şiddet gördükten sonra iyileşme sürecini gün gün fotoğrafladı.
1 Mayıs İşçi Bayramı bugün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kutlanacak.
İşçi Bayramı nedeniyle Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Koop-Sen ve DAÜ-SEN ile Güney Kıbrıs’tan PEO’nun organizasyonuyla bu akşam ara bölgede iki toplumlu miting düzenlenecek.
Saat 19:30’da düzenlenecek ortak miting ara bölgede bulunan Çetinkaya Sahası’nda yer alacak.
Ortak etkinlik öncesinde ön mitingler yapılacak ve ortak etkinlik yerine yürüyüşler gerçekleştirilecek.
Ön mitingler akşam saat 18:00’de Kuzey’de Kuğulu Park’ta, Güney’de ise Maliye Bakanlığı önünde yapılacak ve kortej yürüyüşleriyle ara bölgedeki Çetinkaya Sahası’na gidilecek.
1 Mayıs ortak mitinginde, konuşmaların ardından Arda Gündüz ile Prospektus Müzik Grubu sahne alacak.
Mitinge katılmak isteyenlerin ara bölgeye geçerken kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. (YENİDÜZEN)
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