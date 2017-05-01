Londra Gazete
Son haberler
30 Nisan 2017 - 8 Haziran seçimleri İngiltere’nin kaderini değiştirecek
30 Nisan 2017 - 11 yıldır Anadolu Kültürü’nü tanıtıyorlar
29 Nisan 2017 - Basın özgürlüğü: Gidişat kötü
29 Nisan 2017 - “1 Mayıs’ta alanlardayız!”
28 Nisan 2017 - AB-Brexit zirvesi
Home / İngiltere ve Londra / Şiddet gören kadın sosyal medyada

Şiddet gören kadın sosyal medyada

— 1 Mayıs 2017

Caroline Way

İngiltere’nin Axbridge kentinde yaşayan Caroline Way eski erkek arkadaşı Deke Orris’ten şiddet gördükten sonra iyileşme sürecini gün gün fotoğrafladı.

Şiddet mağduru kadının eski sevgilisi olayın ardından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

3 sene önce yaşanan olayla ilgili çektiği fotoğrafları ilk kez paylaşan 41 yaşındaki İngiliz kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların şiddet mağduru kadınlara yardım olmasını amaçladığını açıkladı. Way, her gün çektiği fotoğrafları izlemenin kendisi için terapi etkisi yarattığını söyledi. Way, Facebook hesabından, “Bu, insanların görmesi için çok iç açıcı bir şey olmayacak.

Ancak bunu 3 yıl sonra paylaşıyorum çünkü hiçbir kadının yüzlerinin yeniden inşa edilişini ve kötü davranışların hayatlarına dikte etmesini istemiyorum” ifadesini kullandı. (HÜRRİYET)

Haber Okunma Sayısı: 83
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

27 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 843

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close