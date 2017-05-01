Şiddet gören kadın sosyal medyada— 1 Mayıs 2017
İngiltere’nin Axbridge kentinde yaşayan Caroline Way eski erkek arkadaşı Deke Orris’ten şiddet gördükten sonra iyileşme sürecini gün gün fotoğrafladı.
İngiltere’nin Axbridge kentinde yaşayan Caroline Way eski erkek arkadaşı Deke Orris’ten şiddet gördükten sonra iyileşme sürecini gün gün fotoğrafladı.
Şiddet mağduru kadının eski sevgilisi olayın ardından 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ancak bunu 3 yıl sonra paylaşıyorum çünkü hiçbir kadının yüzlerinin yeniden inşa edilişini ve kötü davranışların hayatlarına dikte etmesini istemiyorum” ifadesini kullandı. (HÜRRİYET)
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