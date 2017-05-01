Sinan Taze, FIBA Koordinatörü oldu

İngiltere’de martıları besleyen kişilere para cezası— 1 Mayıs 2017
Ülkenin güneybatısındaki East Devon bölgesinin yerel meclisi, martıları beslediği görülen kişilere 80 sterlin, yani yaklaşık 370 TL para cezası kesme kararı aldı.
Çocukluk yıllarından beri basketbolun içinde yetişen ve eğitim hayatı boyunca İngiltere birinci ligi ve Fransa ikinci liglerinde basketbol oynama fırsatı bulan Sinan Taze, İsviçre, Lozan’da Ekol Politeknik adlı üniversitede Uluslararası Spor Yönetimi üzerine yüksek öğretimini tamamlarken, 2010 yılında Kış Olimpiyatları’na katılmış. 2014 Olimpiyatlarına katılma hakkı da kazanan sporcu, geçirdiği bir sakatlık yüzünden Olimpiyatlara katılamamış.
Sporcu kökenli genç yetenek, daha sonra basketbolda yakaladığı profesyonel hayatın devamını FIBA’da devam ettirmek istemiş ve Müsabakalar Koordinatörlüğü görevine başvurmuş. Birçok zorlu sınavdan geçtikten sonra yüz yüze görüşmelere çağırılan Taze, sadece 4 kişiden biri olarak çağırıldığı mülakatlardan geçmeyi başarmış ve işe kabul edilmiş. Düzenli periyotlarla Türkiye’ye ve yurt dışında turnuvaların düzenlendiği ülkelere ziyaretlerde bulunan Taze, en son Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Şampiyonası’nda bulunmuş ve Final Four operasyon yöneticiliği görevini üstlenmişti.
Henüz 27 yaşındayken FIBA’ya büyük bir başarı göstererek giren Taze, Türkiye’deki genç sporculara ve öğrencilere de örnek olacak nitelikte.(ONTRAVA.COM)
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