Stoke Newington’daki kazada yaralanan yayanın durumu ciddi— 1 Mayıs 2017
Geçtiğimiz Cuma günü Londra’nın Stamford Hill bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosikletlinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz Cuma günü Londra’nın Stamford Hill bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosikletlinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Stoke Newington, Cazenova Road’daki kavşakta saat 23.30 sularındaki olayda yaralanan 40 yaşındaki erkek yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Kazadan sonra motosıkletlinin olay yerinde durduğu, ancak henüz bir tutuklama yapılmadığı öğrenildi.
Metropolitan Polis Sözcüsü, Yol ve Ulaşım Birimine bağlı dedektiflerin soruşturmayı sürdürdüğünü belirtti. Kazaya tanık olanların 020 8543 5157 veya 101 numaradan polisi arayarak yardımcı olmaları istendi.
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