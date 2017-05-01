Times: Erdoğan’ın tasfiyesi polisi ve Wikipedia’yı vurdu

İngiliz Times gazetesi bugünkü sayısında Türkiye’de geçen hafta Fethullah Gülen Cemaati’ne karşı emniyette yürütülen operasyonlara ve hafta sonu internetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia’ya erişim engeli getirilmesine sayfalarında yer verdi.

Gazetenin dünya haberleri sayfasındaki haberin başlığı, “Erdoğan’ın tasfiyesi polisi ve Wikipedia’yı vurdu”.

Times’ın İstanbul’daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith’in imzasını taşıyan haber şu satırlarla başlıyor:

“Polis silahını şakağına dayamadan önce Twitter’da bir mesaj yayımladı: ‘Vatan haini değilim. Asla vatanıma ihanet etmedim’. Bu kişi daha sonra, Türkiye’nin en çok aranan kişilerinden biri olarak damgalanmaktansa hayatına son vermeyi seçti.”

Times’taki haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, gazetenin ifadesiyle “Gülenciler”e karşı savaşının “devletin tüm parçalarını tükettiği” yorumu yapılıyor. Geçen yılki darbe girişimi sonrası 40 binden fazla kişinin gözaltına alındığı, 100 bin kişinin de görevden uzaklaştırıldığı eklenerek…

Haber şöyle devam ediyor:

“Sayın Erdoğan tasfiyelerini hızlandırdı. Wikipedia, yasaklanan son internet sitesi oldu. Geçen hafta Gülenciler ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaklaşık 20 bin kişi görevden uzaklaştırıldı ya da gözaltına alındı. Bu kişiler arasında askerler, savcılar, öğretmenler ve 14 binden fazla kişiyle en çok da polisler var. Kendisini öldüren polis de geçen hafta görevden uzaklaştırılmasının ardından bu yolu seçti.”

BU KİŞİLERİN ÇOĞU GÜLENCİ DEĞİL

Times’a konuşan ancak adı açıklanmayan bir yetkili, “Tasfiyeler sürekli devam ediyor. Neredeyse yasaları uygulayacak kimse kalmadı” diyor.

Yine adı açıklanmayan eski bir “terörle mücadele” yetkilisi de, “Bu kişilerin çoğu Gülenci değil. Temelde yaptıkları muhalefetin kalanını temizlemek. Erdoğan, kimsenin ona karşı gelmemesini teminat altına almaya çalışıyor” yorumunda bulunuyor.

Times’taki haberde darbe girişimi sonrası on binlerce yeni polisin göreve başladığı ancak emniyete giriş koşullarının gevşetildiği öne sürülüyor. Türkiye’nün güneydoğusunda PKK’ya karşı verilen mücadelenin öncülüğünü özel harekatçılar üzerinden polisin yaptığı belirtiliyor.

GÜLENCİLERİ FAZLA SEVEN YOK

Haber şu satırlarla noktalanıyor:

“Bazıları Sayın Erdoğan’ın orduyu dengeleyecek ve kendisine sadık bir paramiliter gücü şekillendirmek istediğine ve ülkenn doğusunun bir eğitim alanı olarak kullanıldığına inanıyor.

“Kalabalık polis hücrelerinde Sayın Erdoğan’ın muhalifleri kendilerini gözaltına alan yetkililer ile empati kuruyor. Türk toplumunu herhangi bir kesimindeki muhaliflerine karşı şantaja ve tacize başvuran Gülencileri fazla seven yok. Ancak herkesi yakalamaya yönelik bu operasyona da herkes şüpheyle bakıyor.”

“Referandum sonrası protesto çağrısı yapmasının ardından 6 gün gözaltında tutulan sol eğilimli bir web sitesinin editörü ‘Yerel bir karakola götürüldüm. Zira en büyük karakol Gülenci olduklarından şüphelenilenler ile doluydu’ dedi ve ekledi: ‘Polis bana karşı çok iyi davrandı. Kısa sürede serbest kalmamı umduklarını söylediler. Zira onlar da hedef. Kendilerini devletin parçası gibi hissetmediklerinden eminim.’ (BBCTÜRKÇE)