Tottenham-Arsenal maçında olaylar çıktı: 6 holigan tutuklandı

İngiltere Premier League’de White Hart Lane’deki Kuzey Londra derbisi olan Tottenham-Arsenal maçında iki takımın holiganları arasında yaşanan olaylar polis tarafından güçlükle önlendi.

Polis, altı holiganın tutuklandığını açıkladı. Öte yandan Tottenham, Arsenal’i 2-0 yenerek 1995’ten beri ilk kez ezeli rakibinin üzerinde ligi bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı da garantilerken, zirve için de lider Chelsea’yi dört puan geriden takibe devam etti.

Bu arada 118 yıldan beri kullandığı White Hart Lane’de son tarihi maçını Manchester United’la 14 Mayıs’ta oynayacak Tottenham, gelecek sezon iç saha karşılaşmalarını Wembley Stadı’nda yapacak. White Hart Lane Stadı ise yeni dizaynı ile birlikte kapasitesi de 61 bine çıkacak.