Londra Gazete
Son haberler
30 Nisan 2017 - 8 Haziran seçimleri İngiltere’nin kaderini değiştirecek
30 Nisan 2017 - 11 yıldır Anadolu Kültürü’nü tanıtıyorlar
29 Nisan 2017 - Basın özgürlüğü: Gidişat kötü
29 Nisan 2017 - “1 Mayıs’ta alanlardayız!”
28 Nisan 2017 - AB-Brexit zirvesi
Home / Türkiye / 20 genç girişimci İngiliz yatırımcılarla buluşacak

20 genç girişimci İngiliz yatırımcılarla buluşacak

— 2 Mayıs 2017

Invest İstanbul, bu sene sonunda Londra‘da yapılacak London Demo Day’e en az 20 genç girişimciyi götürüyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi öncülüğünde kurulan Invest Istanbul, ülkemizden seçilecek 20 başarılı girişimciyi Kasım ayında İngiltere‘ye götürecek. Amacı, her yıl seçilen sınırlı sayıda başarılı girişimci genci Avrupa‘nın farklı şehirlerinde yatırımcılarla buluşturmak olan Invest, bu sene Londra‘yı seçti.
Invest, adayları yenilikçi teknoloji ve hizmet modeline sahip girişimciler, teknoloji sahibi akademik girişimciler ve KOBİ’ler ile kadın girişimciler arasından seçiyor. Ayrıca Invest’in sitesinde yer alan bilgiye göre hanımefendilere pozitif ayrımcılık da yapılmakta.

Yapılacak başvurular arasından seçilecek 30 başarılı girişimci için hem yurt dışından, hem de Türkiye‘den tecrübeli eğitmenler ve mentorlar ile bir eğitim programı düzenlenecek. Ücretsiz eğitim programı sonunda en iyi 20 start-up seçilecek ve Kasım ayında Londra‘da risk sermayesi ve melek yatırımcılarla buluşturulacak. Invest Istanbul buradaki ve İngiltere‘deki tüm masrafları karşılayacağını açıkladı.
Her ne kadar başvurular sonlanmış olsa da Invest’in ikinci bir başvuru süresi açacağı dedikoduları dolanıyor. İngiliz yatırımcılara giden yol Invest İstanbul‘dan geçiyor.

Eğer hedefiniz buysa ve başvuru sürelerini kaçırmışsanız biraz daha sabırlı olmalısınız. Her ne kadar kesin olmasa da Invest, ikinci başvuruları almayı planlıyor olabilir. (ONTRAVA.COM)

Haber Okunma Sayısı: 64
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

27 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 843

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close