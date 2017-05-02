90 yaşındaki kadının, bakıcısı tutuklandı

Tony Blair’den, Macron’a destek— 2 Mayıs 2017
Blair, Macron’un merkezde bir politikayı temsil etmesinin her Avrupa ülkesi ve genel olarak batı dünyasında yankıları olacağını kaydetti.
Batı Londra’nın West Drayton bölgesinde bıçaklanıp dövülen yaşlı kadının, bakıcısı tutuklandı.
Geçtiğimiz Perşembe akşamı 20.20 sularında Lilac Place’deki bir adrese çağrılan polis ve sağlık ekibi 90 yaşındaki bir kadının ensesinde bıçak yarası ve kafa travması geçirmiş olarak bulunduğunu açıkladı.
Kadının, kaldırıldığı hastanede yaşam kavgası verdiği belirtildi. Soruşturma sonunda polis, yaşlı kadının 52 yaşındaki bakıcısı Abosede Adeyinka’ye cinayet suçlamasında bulunarak Uxbridge Magistrates Court’a sevk etti.
Tutuklanan bakıcının yargılanmasına 30 Mayıs’ta Old Bailey’de devam edilecek.
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