Vanarama National League’de son maçında deplasmanda Aldershot’a da 2-0 kaybeden Braintree küme düştü.

Hakan Ramis’in menajerliğini yaptığı Braintree, son haftalardaki kötü gidişini engellyemedi. Aldershot karşısında devreyi 0-0 berabere bitiren Braintree 55 ve 59’da yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı ve küme düşen dört takım arasında yer aldı.

Vanarama National League’de 50 puanlı York City, 48 puanlı Braintree ile 39’ar puanlı Southport ve North Ferriby United küme düşen takımlar oldu.

İngiltere Federasyon Kupası’nda çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösterip, Arsenal’e elenen Lincoln City ise ligde 99 puan alarak şampiyon oldu ve Sky Bet League One’a yükseldi.

Tranmere Rovers, Forest Green Rovers, Dagenham &Redbridge ve Aldershot Town ise elemeli play-off maçları oynayacak. Elemeleri kazanan bir taıım daha Sky Bet League Two’ya çıkacak.