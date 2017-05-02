Crawley Town 2-0 yenildi

Tony Blair’den, Macron’a destek— 2 Mayıs 2017
Blair, Macron’un merkezde bir politikayı temsil etmesinin her Avrupa ülkesi ve genel olarak batı dünyasında yankıları olacağını kaydetti.
Sky Bet League Tow’da sezonu alt sıralarda kapatan Crawley Town, Cambridge United deplasmanından da eli boş döndü.
35 ve 90 (penaltı)’da yediği gollere karşılık veremeyen Crawley Town’da ikinci 45 dakikada kaleyi Yusuf Mersin korudu. Uzun süreden beri yedekte bekleyen genç kalecimiz önceki hafta da Carlisle maçında kaledeydi.
Karşılaşmayı 5 bin 70 kişi izlerken, Crawley Town, 45 maçta 50 puanla bitime bir maç kala 21’inci sırada kaldı.
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