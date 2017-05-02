Erhun Öztümer, son maçta da 15.golünü attı

Sky Bet League One’da Walsall, sezonun son maçında sahasında Milton Keynes Dons takımına 4-1 yenilirken, tek golünü yine Erhun Öztümer’in ayağından kazandı.

5 bin 004 futbolsever önünde oynanan karşılaşmada 11-32 ve 71’de kalesinde üç gol gören Walsall, 64’üncü dakikada Erhun Öztümer’in yaklaşık 25 metreden attığı şutla skoru 3-1 yaptı. Walsall bir dakika sonda kalesinde bir gol daha gördü.

90 dakika forma giyen Erhun Öztümer, böylece bu sezon takımına 15’inci golünü de kazandırmış oldu. Walsall, sezonu 46 maçta 58 puanla 14’üncü sırada tamamladı.