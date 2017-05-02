İngiltere’de imalat sektörü 3 yılın zirvesinde— 2 Mayıs 2017
İngiltere’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI), geçen ay beklentinin üzerinde artarak 57,3 seviyesine yükseldi.
İngiltere‘de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI), geçen ay beklentinin üzerinde artarak 57,3 seviyesine yükseldi.
The Markit/CIPS verilerine göre, ülkede imalat sanayi PMI verisi nisanda bir önceki ay kaydedilen 54,2 seviyesinden 57,3 seviyesine çıkarak son 3 yılın zirvesine ulaştı.
İngiltere’de imalat sanayi PMI verisine ilişkin beklenti 54 seviyesindeydi. PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyüme, 50 seviyesinin altı ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.
IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Rob Dobson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, imalat sektörünün ülke ekonomisinin sadece yüzde 10’unu oluşturduğunu belirterek, “Veriler, yavaşlayan ekonomi karşısında yukarı yönlü bir işaret sunuyor.” ifadesini kullandı.
Dobson, imalat sektöründeki güçlü verilerin, piyasa volatilitesinin artmasının beklendiği bir ortamda istikrarı sağlayıp sağlamayacağını yakından göstereceğini kaydetti. (AA)
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