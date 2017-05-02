Londralıları bir araya getiren ev “Kıbrıs Evi”

İngiltere’de imalat sektörü 3 yılın zirvesinde— 2 Mayıs 2017
İngiltere’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI), geçen ay beklentinin üzerinde artarak 57,3 seviyesine yükseldi.
LONDRA’DA yaşayan Türkçe konuşan toplumlara birbirinden muhteşem geleneksel lezzetlerle hizmet vermeye devam eden Harringay’deki Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen hafta artıyor. Çalışanlar ise artan ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getirdi.
Özellikle Cuma ve Cumartesi akşamları eğlence ile dost sohbetlerinin eksik olmadığı Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz. Kıbrıs Evi, 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresinde yer alıyor.
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