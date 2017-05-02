May’den Alman gazetesinin haberine yanıt

İngiltere Başbakanı Theresa May, Alman gazetesinde yayımlanan, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, görüşmelerinin ardından kendisi hakkında “başka galakside yaşadığı”nı söylediği iddia edilen haberi, “Brüksel dedikodusu” olarak nitelendirdi.

Seçim kampanyası kapsamında bulunduğu Lancashire’da konuşan May, Frankfurter Allgemeine Zeitung’un önceki günkü baskısındaki haberle ilgili açıklama yaptı. Juncker ile geçen hafta Londra‘daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldiğini belirten May, bunun ardından hem kendisi hem de Juncker’in görüşmeyi “yapıcı” diye nitelendirdiğini hatırlattı. Alman gazetesindeki iddialarla ilgili, “Bence bunlar Brüksel dedikoduları.” değerlendirmesinde bulunan May, “Ancak bu Brexit müzakerelerinin zaman zaman zorlu geçeceğini de gösteriyor. İngiltere için en iyi anlaşmayı sağlamak, güçlü ve istikrarlı bir liderlikle mümkün olacak.” diye konuştu.

BAŞKA GALAKSİDE YAŞIYOR

Alman gazetesinin haberinde Juncker’in May ile görüşmesinin ardından, ” (İngiltere Başbakanlık Ofisi) 10 Numara’yı 10 kat daha şüpheyle terk ettim.” dediği öne sürülmüştü.

Haberde Juncker’in, May için “Başka bir galakside yaşıyor.” dediği, AB Komisyonu yetkililerinin de May’in Brexit için herhangi bir planı olmadığını ve müzakerelere gerçekçi yaklaşamadığını düşündükleri iddia edilmişti.

Haberde, Juncker’in, May’in AB‘den ayrılırken İngiltere‘nin tek kuruş ödemek zorunda olmadığını söylemesiyle şoke olduğu da öne sürülmüştü.

MAY, İNGİLTERE’Yİ UÇURUMUN KENARINA GÖTÜRÜYOR

İngiliz ana muhalafet partisinin Gölge Brexit Bakanı Keir Starmer da Frankfurter Allgemeine Zeitung’un haberiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haberdeki iddiaların Brüksel‘den sızdırıldığını düşündüğünü belirten Starmer, “Bu sızıntıların maksadı ne olursa olsun, May’in katı ve kendini beğenmiş yaklaşımının İngiltere‘yi Brexit müzakerelerinde uçurumun kenarına götürme tehlikesi olduğunu gösteriyor.” görüşünü paylaştı.

Starmer, May’in müzakerelerin karmaşıklığını ve önündeki görevin büyüklüğünü kabul etmekten kaçındığını savunarak, bunun da İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varılamaması riskini artırdığını öne sürdü.

Liberal Demokrat Parti Lideri Tim Farron da Alman gazetesinin haberinin May’in “şaşırtıcı bir küstahlık ve kendini beğenmişlik” içinde olduğunu gösterdiğini belirterek, bunun İngiltere‘yi felaketle sonuçlanacak sert Brexit’e sürüklediğini savundu.

ANLAŞMAZLIKLAR

İngiltere, geçen yılki referandumla Brexit kararı almış, Başbakan May de 29 Mart’ta AB‘ye gönderdiği mektupla 2 yıl sürecek Brexit sürecini resmi olarak başlatmıştı.

May hükümeti, AB ile ayrılık müzakereleriyle eş zamanlı olarak bir serbest ticaret anlaşmasını da müzakere etmek istiyor ancak AB tarafı, başta İngiltere‘deki AB vatandaşlarının mevcut haklarının güvenceye alınması ve İngiltere‘nin AB‘ye karşı 50 milyar sterlini bulabileceği belirtilen mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gibi bir dizi koşul sağlanmadan önce serbest ticaret anlaşmasının görüşülmesinin söz konusu olmadığını vurguluyor. (AA)