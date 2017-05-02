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Pegasus’un Ercan – Londra seferinde yeni uygulama

— 2 Mayıs 2017

 

Pegasus Havayolları’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ercan havalimanınan Londra Stansted’e uçan yolcularla ilgili yeni uygulama başlatacağı bildirildi.

Ediline bilgiye gore, mevcut uygulamada Ercan’dan İngiltere’nin başkenti Londra Stansted havalimanına uçan yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçaktan inmeyerek aynı uçakla yoluna devam ediyordu.

Birleşik Krallık otoritelerinin Türkiye çıkışlı uçuşlara getirdiği yeni düzenleme nedeniyle 1 Haziran tarihinden itibaren Pegasus ile Ercan’dan Londra’ya uçan yolcular İstanbul Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda uçaktan inerek tekrar güvenlik kontrolünden geçecek.

Yeni uygulama ile KKTC’den Londra’ya uçan Pegasus yolcuları, direkt değil iki ayrı uçuş şeklinde olacak.

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