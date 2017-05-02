Tony Blair’den, Macron’a destek— 2 Mayıs 2017
Blair, Macron’un merkezde bir politikayı temsil etmesinin her Avrupa ülkesi ve genel olarak batı dünyasında yankıları olacağını kaydetti.
Le Monde gazetesine açıklamalarda bulunan Eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Macron’un kendisinin mirasçısı olarak görüldüğü şeklindeki yorumların hatırlatılması üzerine, “Macron kimsenin mirasçısı değil. Önemli olan, onun seçilmesinin politikaya daha küresel bir bakış açısı sağlamak adına gerçek bir zafer olacağı.” ifadelerini kullandı.
Macron’un seçilmesinin, sadece Avrupa için değil aynı zamanda güçlü bir Avrupa Birliği’ne ihtiyacı olan Birleşik Krallık için de bir fırsat olacağını vurgulayan Blair, Macron’un merkezde bir politikayı temsil etmesinin her Avrupa ülkesi ve genel olarak batı dünyasında yankıları olacağını kaydetti.
Fransa’da 23 Nisan’da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01’ini alan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron ve yüzde 21,30’unu alan aşırı sağcı Marine Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.
Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron ile Le Pen arasında 7 Mayıs’ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı olacak. (AA)
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