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TTFF aylık toplantısı 9 Mayıs Salı günü olacak

— 2 Mayıs 2017

 

Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun, kulüp temsilcilerinin de katıldığı sezonun son aylık toplantısı 9 Mayıs Salı akşamı olacak.

Karma’nın KKTC Milli Takımı ile maçı, TTFF sezon sonu balosu, 19 Mayıs Turnuvası ve Olağan Genel Kurul toplantısının gündemde yer alacağı aylık toplantı Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplumu Merkezi salonunda saat 19.30’da başlayacak.

KKTC MİLLİ TAKIMI BEKLENİYOR

Futbol Federasyonu Sekreteri Eray Kemal, Londra Türk Ligi Karması ile KKTC Milli Takımı arasında oynanması beklenen özel maçın hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Kemal, karşılaşmanın 21 Mayıs Pazar günü New River Sports Centre Stadium’da oynanacağını belirterek, şimdi KKTC tarafından gelecek cevabın beklendiğini kaydetti.

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