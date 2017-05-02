Waltham Forest 12. oldu

İngiltere’de imalat sektörü 3 yılın zirvesinde— 2 Mayıs 2017
İngiltere’de imalat sanayi satın alım yöneticileri endeksi (PMI), geçen ay beklentinin üzerinde artarak 57,3 seviyesine yükseldi.
x Senior League Premier Küme’de Turgut Esendağlı’nın başkanlığını yaptığı Waltham Forest sezonu 12. sırada tamamladı.
Son maçında evinde Southend Manor’ı ağırlayan Waltham Forest, 42-54 ve 69’da kaydettiği gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Lige iyi başlamasına karşılık ilerleyen haftalarda puanlar kaybeden Forest, 42 maçta 59 puan toplayıp, bu sezonu 12. olarak bitirdi.
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