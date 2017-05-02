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Waltham Forest 12. oldu

— 2 Mayıs 2017

x Senior League Premier Küme’de Turgut Esendağlı’nın başkanlığını yaptığı Waltham Forest sezonu 12. sırada tamamladı.

Son maçında evinde Southend Manor’ı ağırlayan Waltham Forest, 42-54 ve 69’da kaydettiği gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Lige iyi başlamasına karşılık ilerleyen haftalarda puanlar kaybeden Forest, 42 maçta 59 puan toplayıp, bu sezonu 12. olarak bitirdi.

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