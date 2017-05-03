Anatolians, 90 dakikada altı puan aldı

Dalston Arcola Theatre önünde bıçaklama— 3 Mayıs 2017
Doğu Londra’nın Dalston bölgesinde bulunan Arcola Theatre’nin önünde meydana gelen olayda bir genç bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Barnet Sunday Veterans League Premier Division’da Winchmore Hill ile 45’er dakikalık iki maç (double-header) oynayan Anatolians, rakibini yenerek toplam altı puanla sahadan ayrıldı.
Anatolians, 45 dakikalık ilk maçı 3-1, 45 dakikalık rövanşı da 1-0 kazandı.
Ligin Divion One Kümesi’nde ise Londra Türk Master Legends, sahasında Alexandra Park’a 2-1 mağlup oldu.
National Veterans Cup yarı finalinde GLobe Rangers, sahasında Peckham Town Veterans’lara 4-0 yenilip, elendi.
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