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Aynı hastanede 54 yıl kalan hasta öldü

— 3 Mayıs 2017

İngiltere’de eski bir asker 54 yıl aynı hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

James Morris isimli hasta 1962 yılında kırık bacağı için hastaneye gitmiş ve ameliyat masasında kalp krizi geçirince bir daha evine dönememişti.

Ameliyat sonrasında bitkisel hayata giren Morris, daha sonra İskoçya’nın Kuzey Lanarkshire bölgesinde bulunan Airdrie kentindeki Wester Moffat Hastanesi’ne götürüldü.

Morris 75 yaşında hayatını kaybetti.

Morris İngiltere’de hastanede en uzun kalan hasta olarak kayıtlara geçti.

Morris’in 62 yaşındaki kardeşi Karl Morris, hastane görevlilerinin tek bir hastanede bu kadar uzun kalan bir hastanın şimdiye kadar görülmediğini söylediklerini aktardı.

Morris hastaneye kabul edildiğinde 21 yaşındaydı.

ÜÇ KELİME SÖYLEYEBİLİYORDU

Karl Morris “Yıllar içinde onunla iletişim bulma yolu bulduk. Zihnen oradaydı ama hepimizle iletişim kuramıyordu. Üç kelimeyi söylemeyi yeniden öğrenmişti. Ev, bar ve atlar. Onu İngiltere’de tatillere çıkarıyorduk. Hastanede onun barları çok sevdiğini bildikleri için bazen bara da götürüyorlardı” dedi.

James Morris İskoçya’nın Cameronians olarak bilinen tüfek alayında görev yaparken Almanya’da bir araba kazasında yaralanmıştı.

Morris’in kazada burnu ve uyluk kemiği kırıldı ancak ameliyat sırasında beyninin bir kısmı işlevini yitirdi.

Wester Moffat Hastanesi’ndeki kıdemli hemşire Helen Ryan “Jimmy’nin ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bir hastanede bu kadar uzun süre zaman geçiren Jimmy pek çok kişinin hayatına dokundu. O iyi bir dert ortağı ve harika bir karakterdi. Bu koğuştaki herkes tarafından özlenecek” dedi.

Hastane Morris’in ilk iki yıl başka hastanedeki tedaviden sonra hastanelerine geldiğini teyit etti.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) sözcüsü hiçbir devlet hastanesinde bu kadar uzun kalan birinin daha bulunmadığını söyledi.

Karl Morris NHS’ye müteşekkür olduklarını ve hayatını hastanede geçiren bir adama verilen tedavinin mükemmel olduğunu söyledi.

Karl Morris “Genç engelli insanların geldiği bir koğuştu ve yıllar içinde sayısız hasta ve personelin gelip gittiğini gördük. Onun hayatını son haftaya kadar en doyurucu biçimde yaşaması için elimizden geleni yaptık”. (BBCTÜRKÇE)

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