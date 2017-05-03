Brimsdown Doğan 17. bitirdi

İngiltere Başbakanı 6 kez kapıda kaldı— 3 Mayıs 2017
İskoçya’nın Aberdeenshire kentindeki evlerin kapısını çalarak erken seçime ilişkin afiş dağıtmak isteyen May’e hiçbir bölge sakini kapısını açmadı.
Spartan South Midland Football League Division One’da mücadele eden Brimsdown Doğan, 2016-17 sezonunu 17.sırada kapattı.
Sezona kötü başlayan ve uzun haftalar ligin dibine demir atan Brimsdown Doğan, menajerliğe Halil Hassan’ın getirilmesinden sonra dirildi. Üst üste puanlar toplayan Brimsdown, 21 takımlı ligi 17’inci sırada tamamladı. 40 maçta 37 puan alan Brimsdown Doğan, son maçında ise ikinci sırada olan ve bir üst kümeye yükselen Harpenden Town’la rakip sahada 1-1 berabere kaldı.
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