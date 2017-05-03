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Brimsdown Doğan 17. bitirdi

— 3 Mayıs 2017

Brimsdown Doğan Menajeri Halil Hassan.

Spartan South Midland Football League Division One’da mücadele eden Brimsdown Doğan, 2016-17 sezonunu 17.sırada kapattı.

Sezona kötü başlayan ve uzun haftalar ligin dibine demir atan Brimsdown Doğan, menajerliğe Halil Hassan’ın getirilmesinden sonra dirildi. Üst üste puanlar toplayan Brimsdown, 21 takımlı ligi 17’inci sırada tamamladı. 40 maçta 37 puan alan Brimsdown Doğan, son maçında ise ikinci sırada olan ve bir üst kümeye yükselen Harpenden Town’la rakip sahada 1-1 berabere kaldı.

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