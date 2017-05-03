Cudworth Taxi Federasyon Kupası

İngiltere Başbakanı 6 kez kapıda kaldı— 3 Mayıs 2017
İskoçya’nın Aberdeenshire kentindeki evlerin kapısını çalarak erken seçime ilişkin afiş dağıtmak isteyen May’e hiçbir bölge sakini kapısını açmadı.
Cudworth Taxi’nin sponsorluğunda yapılan Türk Ligi Federasyon Kupası’nda yarı final karşılaşmaları 11 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak. Bu maçların galibi ise kupanın finalinde karşı karşıya gelecek.
New River Sports Centre tesislerinde oynanacak maçların programı şöyle:
21.00 Trabzonspor-Yeni Boğaziçi
21.00 Gaziantepspor-Koçgiri
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