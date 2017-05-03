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Dalston Arcola Theatre önünde bıçaklama

— 3 Mayıs 2017

Doğu Londra’nın Dalston bölgesinde bulunan Arcola Theatre’nin önünde meydana gelen olayda bir genç bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz Salı akşamı saat 21.15 sularında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi 17 yaşındaki bir genci bıçaklanmış olarak buldu.

Ciddi yaraları bulunan ve ilk tedavisi sonrası Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırılan gencin sağlığının hayati tehlike taşımadığı polis tarafından açıklandı.

Şahitler ise olay yerinin kan gölüne döndüğünü söyledi. Dalston Lane’de bulunan bir dükkan sahibi 10 kadar gencin koştuğunu gördüğünü , sonra da kırılan bir bardak sesi duyduğunu belirtti.

Evinin balkonunda bulunan bir başka kişi ise Ashwin Street’in kapatıldığını, bir gencin tedavi gördüğünü, etrafta da altı polis arabası ve bir de vanın bulunduğunu kaydetti.

Polis Dalston Square civarındaki üç yolu kordon altına alırken, Çete Suçları Birimi dedektiflerinin soruşturmayı sürdürdüğü, ancak henüz tutuklama yapılmadığı da öğrenildi.

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