Ertuğruloğlu: Müzakereler eşitliği öngörmüyor

İngiltere Başbakanı 6 kez kapıda kaldı— 3 Mayıs 2017
İskoçya’nın Aberdeenshire kentindeki evlerin kapısını çalarak erken seçime ilişkin afiş dağıtmak isteyen May’e hiçbir bölge sakini kapısını açmadı.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının uzlaşıyı talep eden taraf olmasının doğal olduğunu çünkü girdiği ortaklıktan atılan, yıllardır kimliği hakları inkar edilerek yalnızlığa itilen ve ambargolarda ezdirilenin Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirtti.
Ertuğruloğlu, anlaşmaların eşitler arasında yapıldığını ancak müzakerelerin eşitliği öngörmediğini, göstermelik bir eşitlik içerdiğini bunun yanlış olduğunu söyledi.
Rum tarafının, tanınmışlığın avantajlarını kullandığını, Türkleri ise dünyaya azınlık olarak lanse ettiğini belirten Ertuğruloğlu, anlaşmaya varılabilmesi için tavizler verilmesi gerektiğini, Rumların bu tavizleri vermeye ihtiyacı olmadığını kaydetti.
Ertuğruloğlu, mevcut müzakere süreci ile iki tarafın kabul edeceği, eşitliği temel alacak bir anlaşma ile masadan kalkmanın mümkün olacağına inanmadığı ifade etti.
Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanındığı ve Kıbrıslı Türklerin etnik azınlık olarak görüldüğü sürece müzakerelerden çıkacak sonucun ancak azınlık hakları olacağını dile getiren Ertuğruloğlu, eşitler arasında sürdürülen bir müzakere süreci zemininin ancak başarıya ulaşabileceğini belirtti. (TAK)
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