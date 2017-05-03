İngiltere Başbakanı 6 kez kapıda kaldı

İskoçya’nın Aberdeenshire kentindeki evlerin kapısını çalarak erken seçime ilişkin afiş dağıtmak isteyen May’e hiçbir bölge sakini kapısını açmadı. Başbakan, seçim kampanyasıyla ilgili afiş almak istemeyen bir bölge sakinine, “Pekala, o zaman sizi rahatsız etmeyeceğiz” cevabını verdi. Kapısına gittiği evde defalarca kapıyı çalan May, kapının açılmaması sonucunda elindeki afişi kapının arasına sıkıştırırken görülüyor.

May, çaldığı kapıların açılmaması üzerine kendisini görüntüleyen kameralara dönerek, “Afişleri bir şekilde dağıtmak zorundasınız” şeklinde konuştu. May, üst üste kapısını çaldığı 6’ıncı evin de kapıyı açmamasının ardından elindeki afişleri yanındaki görevlilere vererek, afiş dağıttığı bölgeden makam aracıyla ayrılmayı tercih etti. (HÜRRİYET)