Türk ve Kürt toplumları 1 Mayıs’ta alanlardaydı (Videolu Haber)

LONDRA’DA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yüzlerce Türk ve Kürt’ün katılımıyla kutlandı.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan oluşan Birleşik Krallık’ın birçok bölgesinden kutlama için Londra’ya gelen binlerce kamu ve özel sektör çalışanı, işçi sendikası üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrenciler ve emekliler kentin Clerkenwell semtinde toplandı.

Buradan pankart ve bayraklar açarak yürüyüşe geçen göstericiler, işçi sendikalarına getirilen yasal kısıtlamaları protesto eden sloganlar attı. Yürüyüşte hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında sağlık ve eğitim alanındaki harcamalarda yaptığı kesintiler de protesto edildi.

TRAFALGAR MEYDANI’NDA 1 MAYIS

Göstericiler yürüyüşün ardından kentin ünlü Trafalgar Meydanı’nda toplandı. Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplumdan da çok sayıda kişinin katıldığı buradaki gösteride, ülkede ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell da yer aldı. Kentteki 1 Mayıs gösterisi sırasında polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Birleşik Krallık’ta “Mayıs Günü (May Day)” olarak da tanımlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1880 yılından itibaren başkent Londra’da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

İngiltere ve İskoçya’nın diğer büyük kentlerinde de benzer yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

TÜRK VE KÜRT TOPLUMLARI YÜRÜDÜ

Londra’da gerçekleşen büyük yürüyüşe Türk ve Kürt toplumları Britanya Alevi Federasyonu, Day-Mer, Türkçe Eğitim Grubu, Tilkililer Dayanışma Derneği, Halkların Demokratik Kongresi, Emek Partisi, Marksist Leninist Komünist Partisi, Maoist Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist grupları katıldı.

Yüzlerce kişiden oluşan Türk ve Kürt grupları temsilen Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Trafalgar Meydanında bir konuşma gerçekleştirdi. Erbil, “Britanya Alevi Federasyonu olarak işçi sınıfının mücadele günü olan 1 Mayıs’ı selamlıyoruz.” diye başladığı konuşmasında Türkiye’deki işçi ve emekçi sınıfına değindi.

Dünyanın her yerinde işçilerin, ezilenler ve yoksullar taleplerini protestolarla dile getirmek için meydanlara indiğini belirten Erbil, 1 Mayıs’ın işçi sınıfı için uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmanın günü olduğunu vurguladı.

“Aleviler olarak, her zaman mazlumların tarafından durduk ve bugün de dünya işçileriyle yan yana durduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz.” diyen Erbil, “Türkiye’de Alevilerin ve işçilerin hakları Recep Tayyip Erdoğan hükümeti ve taraftarları tarafından gasp ediliyor. Öğretmenler, gazeteciler, avukatlar ve idareci binlerce kişi, işlerinden kovuldu ve yargı yetkilerinin gasp edilmesine hükmetti.” şeklinde konuştu.

Alevi ibadethanelerinin sürekli hükümet güçleri tarafından fiziksel saldırı altında olduğunu da dile getiren Erbil, AKP hükümetinin ülkedeki Alevilere ve diğer azınlık gruplara yönelik saldırılarının özgür medyanın susturulması nedeniyle gün yüzüne çıkamadığını ifade etti.

Erbil: “Erdoğan hükümeti, işverenlerin ihmali nedeniyle yüzlerce ölümden kaçınmak için işyeri güvenliği gereğini görmezden geldi ve bunun yerine kadınların ve çocukların tecavüzünü yasalaştıran kararnamelere konsantre olmayı seçti! Bütün bunlar halkın birliğini bozmak için yapılmaktadır. Sessiz kalmayı reddettik! Halkın birliğini bozmayı reddettik. Herkesin eşit olduğunu gören Aleviler, bir kez daha işçi sınıfının ve tüm ezilen halkların mücadelesine bağlılığımızı vaat ediyor.”